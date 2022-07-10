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    Германия готовится к дефициту в энергоснабжении

    10 Июля 2022, 05:00

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Канцлер Германии заявил, что страна готовится к дефициту в энергоснабжении. Речь идет главным образом о газе. Олаф Шольц сообщил об усилиях по заполнению газохранилищ и использованию угольных электростанций для экономии ресурса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    Германия готовится к возможному кризису в энергоснабжении. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). «Мы приняли много решений, которые должны способствовать тому, что мы будем подготовлены к дефициту», - сказал Шольц в видеосообщении, опубликованном в субботу, 9 июля.

    По его словам, это касается главным образом газоснабжения. «Мы строим трубопроводы, терминалы сжиженного природного газа», - отметил канцлер. Кроме того, он сообщил об усилиях по заполнению газохранилищ и использованию угольных электростанций для экономии газа.

    В то же время вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек (Robert Habeck) в интервью Deutschlandfunk заявил по поводу ожидаемых объемов поставок газа из РФ, что «все возможно».

    «Все может случиться. Может быть, газ снова начнет поступать, даже в больших объемах, чем до этого. Может быть, он вообще перестанет поступать. И мы, если говорить честно, должны готовиться к худшему и немного работать, чтобы прийти к лучшему», - сказал Хабек.

    Накануне канцлер ФРГ провел встречу с руководителями Федерального объединения союзов немецких работодателей (BDA), Федерального объединения немецкой промышленности (BDI), Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) и Центрального объединения немецких ремесленников (ZDH) в Мюнхене. Он пообещал «максимальную скорость» в вопросе снабжения Германии газом.

    Объединения в совместном заявлении призвали к стабильным поставкам газа на фоне временной остановки обеих ниток газопровода «Северный поток» с 11 по 21 июля, которое компания-оператор Nord Stream AG объяснила «плановыми профилактическими работами». Участники встречи опасаются, что по окончании этих работ Россия не возобновит поставки сырья.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Энергетика Германия Мировые новости Олаф Шольц
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