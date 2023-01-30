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    Гепатит А выявили у 17 человек в Жетысуской области

    30 Января 2023, 05:39

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Жетысуской области Ергали Сыдыманов сообщил, что в регионе за этот эпидемический сезон по первичным диагнозам зарегистрировано 17 случаев вирусного гепатита «А», 47% от общей заболеваемости приходится на детей до 14 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер отметил, что для гепатита «А» характерна осенне-зимняя сезонность. Осенью положение усугубляется заносом инфекции во вновь сформированные организованные коллективы (школы, школы-интернаты, детские сады), где при нахождении больного появляется возможность быстрого и широкого распространения инфекции.

    Одной из самых эффективных мер профилактики заболеваемости является специфическая иммунизация.

    «В настоящее время против вирусного гепатита «А» прививаются дети 2-летнего возраста и по эпидемическим показаниям контактные в очагах инфекции», - сообщил главный санврач.

    Профилактика гепатита «А» зависит и от самого человека - необходимо обязательно соблюдать элементарные гигиенические нормы и мыть руки с мылом после прихода с улицы, перед едой и перед приготовлением пищи. Также следует избегать употребления воды из незнакомых источников, не купаться в водоемах сомнительной чистоты, употреблять кипяченую или бутилированную воду, не приобретать продукты в местах стихийной торговли, обязательно и очень тщательно мыть овощи и фрукты.

    Вирусный гепатит А – инфекционное заболевание, поражающее печень, протекающее в острой форме и сопровождающееся кратковременными симптомами.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Здравоохранение Жетысуская область
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