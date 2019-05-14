Геополитические тренды обсуждают эксперты Казахстана и России в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - III казахстанско-российский экспертный форум под эгидой Казахстанского совета по международным отношениям и международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках форума эксперты обсудили глобальные геополитические тренды и их влияние на евразийское пространство, актуальные вопросы казахстанско-российских отношений и развития ЕАЭС, внешнюю политику Китая, а также медиа-партнерство Казахстана и России.

«В тех случаях, когда отношения такими между близкими государствами, как Россия и Казахстан активно развиваются, нужно еще экспертное обсуждение, вовлечение экспертов не для того, чтобы обсуждать и анализировать, но и стараться идти дальше, определять повестку завтрашнего дня. Мы решили, что будем расширять тематику дискуссий. Этот форум объединяет разные темы, в ближайшие дни мы обсудим региональные, геополитические вопросы. За эти десятилетия сильно изменился профиль наших обществ, меняется структура обществ, появляются новые ценности», - сказал Ерлан Карин в своем приветственном слове.

Как отметил Ерлан Карин, третий, форум пополнился новой тематической панелью - «медиадиалог», в ходе которой представители казахстанских и российских СМИ будут обсуждать взаимодействие в медиасфере.

«Мы считаем, что стабильность, безопасность, взаимопонимание и доверие в Центральной Евразии являются одним из узловых элементов того, как XXI век будет складываться на нашем большом Евразийском континенте. В этом ключе тот уровень высокого политического доверия, которое сложилось между руководителями России и Казахстана, наконец, подкрепляется глубоким заинтересованным диалогом между экспертами двух стран. Наши страны меняются, наши общества меняются. Политические циклы приводят к власти новые поколения политических элит. В эпоху международной трансформации заинтересованный диалог по острым вопросам крайне необходим», - считает программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Сушенцов.



В ходе форума эксперты сошлись во мнении, что Казахстан и Россия являются не только важными партнерами, но и ведущими государствами Евразийского экономического союза, сотрудничество которых во многом определяет форму и содержание взаимодействия в Евразии.