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    Геополитическая турбулентность не повлияет на Казахстан – международный эксперт

    16 Ноября 2022, 16:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Автор книги «Черный лебедь» Нассим Талеб дал оценку перспективам Казахстана в условиях геополитической неопределенности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Так сложилось, что Казахстан расположен исторически на самом важном участке Земли – Шелковом пути. Поэтому, из-за выгодного географического местоположения, геополитические события не окажут значительного влияния на Казахстан», - сказал Нассим Талеб на Форуме стратегических инициатив.

    По его мнению, до тех пор, пока Казахстан будет защищать свои ресурсы, укреплять экономические и политические институты, на него не повлияет геополитическая турбулентность.

    «Поэтому Казахстан сможет не только удержать, но и укрепить позиции», - заключил международный эксперт.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Внешняя политика Казахстана Экономика Политика Международная деятельность РК
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