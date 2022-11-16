Геополитическая турбулентность не повлияет на Казахстан – международный эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Автор книги «Черный лебедь» Нассим Талеб дал оценку перспективам Казахстана в условиях геополитической неопределенности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Так сложилось, что Казахстан расположен исторически на самом важном участке Земли – Шелковом пути. Поэтому, из-за выгодного географического местоположения, геополитические события не окажут значительного влияния на Казахстан», - сказал Нассим Талеб на Форуме стратегических инициатив.

По его мнению, до тех пор, пока Казахстан будет защищать свои ресурсы, укреплять экономические и политические институты, на него не повлияет геополитическая турбулентность.

«Поэтому Казахстан сможет не только удержать, но и укрепить позиции», - заключил международный эксперт.



