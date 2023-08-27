Геологов и инженеров будут готовить в области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Аким области Жетысу Бейбит Исабаев недавно провел встречу с населением Кербулакского района. Тогда он сообщил, что в этом районе реализуется один из крупнейших инвестиционных проектов в сфере горнодобывающей промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Речь идет о горно-обогатительном комбинате, который привлечет инвестиций на сумму 976 миллиардов тенге. Это позволит к 2027 году создать 1300 новых рабочих мест. Предприятие также намерено профинансировать строительство колледжа на 200 мест, где будут готовить необходимых специалистов.

Учитывая важность проекта, глава области отметил необходимость подготовки специалистов: геолога, горного инженера, химика-лаборанта, горного слесаря, энергетика-обогатителя, машиниста спецтехники, маркшейдера, водителя большегрузных машин.

После строительства колледжа, местные юноши и девушки, не выезжая в другие регионы, смогут не только получить хорошую специальность, но и гарантированно трудоустроиться на предприятие-гигант, которое обещает стать якорным проектом, включающим дополнительно строительство социальных объектов для работников и населения в целом.

«Это позволит решить проблему безработицы среди жителей района, повысить доходы сельчан. Акимату Кербулакского района совместно с областными управлениями образования, координации занятости и социальных программ поручаю предусмотреть меры по организации краткосрочных курсов по обучению специалистов», - сказал тогда Бейбит Исабаев.

Доля района в общем объеме промышленного производства области составляет 10,1%. По итогам первого полугодия объем промышленного производства района увеличился на 20,6%. Здесь функционируют 19 промышленных предприятий. В этом году в районе планируется реализация 3 проектов общей стоимостью 3,8 миллиардов тенге с созданием 40 новых рабочих мест.

Также новый металлургический комплекс в скором времени появится в Сарканском районе области Жетысу – уже полным ходом идет его строительство. Акимат Сарканского района уже заключил меморандум о сотрудничестве с данным предприятием. После запуска производственная мощность предприятия составит 180 тысяч тонн руды в год. Реализация столь масштабного проекта позволит трудоустроить около 200 человек.

Ранее аким области сообщил, что за 5 месяцев этого года в области Жетысу промышленное производство выросло на 14,1%.

Глава государства в ходе своей рабочей поездки в область Жетысу в прошлом году остановился на вопросах развития промышленности и поддержки бизнеса. Он положительно оценил динамику роста промышленной отрасли в регионе.

Кроме того, Глава государства на встрече со студентами и молодыми учеными в Алматы сообщил, что в условиях стремительной научно-технической революции для устойчивого прогресса важно обеспечить технологический суверенитет страны. Президент заявил, что мы должны стать нацией инженеров, конструкторов, проектировщиков, агрономов, программистов.