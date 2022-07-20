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    Геоинформационную систему для недропользователей запустят в Казахстане

    20 Июля 2022, 19:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала текущего года Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан инициирован проект Kaznedra, направленный на создание эталонной геоинформационной системы для недропользователей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Данная система будет предоставлять доступ к информации в сфере земельных отношений и недропользования физическим и юридическим лицам. Еще одна ее функция – автоматизация государственных услуг, оказываемых в данных сферах.

    Детали этого проекта обсудили во время встречи министр цифрового развития Багдат Мусин и министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев. В настоящее время Министерством цифрового развития разработана и утверждена Дорожная карта по реализации проекта, определены единые подходы по автоматизации бизнес-процессов недропользователей.

    Проект предполагает включение баз данных сразу нескольких ведомств, в том числе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов (МЭГПР), Министерства обороны (МО), Министерства сельского хозяйства (МСХ), Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР), а также местных исполнительных органов.

    Здесь будут храниться данные по особо охраняемым природным территориям, подземным водам, гидротехническим, инженерным сооружениям и др.

    МЦРИАП берет на себя и исполнение технической части проекта, в том числе построение структуры баз данных для загрузки необходимой информации, в то время как оцифровка и наполнение информацией, а также формирование правового поля остается за отраслевыми государственными органами – МЭГПР, Министерство энергетики (МЭ), МИИР, МСХ, МО, МЧС.

    «Платформа Kaznedra обеспечит прозрачность и позволит усилить контроль за предоставлением права недропользования посредством цифровизации процедур. Здесь можно будет осуществлять ряд процедур: от поиска участков недр, получения геологической информации и лицензий до формирования и сдачи отчетности недропользователей, в том числе налоговых платежей», - пояснил глава МЦРИАП Багдат Мусин.

    Более того, по его словам, внедрение платформы будет способствовать оказанию комплексной сервисной поддержки инвесторам путем консолидации всех процедур и услуг в едином окне для недропользователей

    Ранее министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев сообщил, что государственным балансом полезных ископаемых учитываются более 8 тыс. месторождений, из которых: нефтегазовых – 317, твердых полезных ископаемых – 910, общераспространенных полезных ископаемых – более 3 тыс. и около 4 тыс. месторождений подземных вод.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Цифровой Казахстан Геология
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