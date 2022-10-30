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    Географию пилотного проекта по повышению доходов населения расширят в Жамбылской области

    30 Октября 2022, 14:41

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На совещании под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова обсужден ход реализации пилотного проекта по повышению доходов населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакимата.

    В Жамбылской области на первом этапе пилотного проекта по повышению доходов населения было охвачено 7856 семей из 25 населенных пунктов 11 сельских округов. Всего было выделено 9,2 млрд тенге. В 2021 году за счет возвращенных кредитных средств проект дополнительно был реализован в трех сельских округах.

    В регионе пилотный проект планируется реализовать еще в 10 сельских округах, где проживают 26 072 человека (4386 дворов). По линии АО «Аграрная кредитная корпорация» планируется выделить 6 млрд 47,5 млн тенге. На данный момент поступило 176 заявок, из них принято 82 заявки на сумму 408,1 млн тенге.

    «Необходимо оказывать помощь жителям по вопросам подготовки документов для участия в пилотном проекте. Сельчане не должны каждый день приезжать в областной центр ради одной бумажки. Всю эту работу должны организовать сельские акимы при поддержке СПК «Тараз». Каждая заявка должна рассматриваться индивидуально. Акимы районов на данном этапе должны заранее решить все организационные моменты. Параллельно с реализацией проекта комплексно нужно решать все социальные проблемы. По итогам второго этапа проекта мы должны добиться высокого мультипликативного эффекта», - заключил Нуржан Нуржигитов.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Жамбылская область Экономика
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