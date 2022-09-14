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    Генсек Всемирной исламской лиги оценил усилия Казахстана в деле укрепления мира

    14 Сентября 2022, 14:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги Мухаммед бин Абдул Карим аль-Исса назвал историческим VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для меня большая честь от имени Всемирной исламской лиги и ее советов, академий и мировых структур принимать участие в данном историческом форуме лидеров мировых и традиционных религий с тем, чтобы, прежде всего, высоко оценить большие и заслуживающие благодарности усилия, которые предпринимает Республика Казахстан под руководством Касым-Жомарта Токаева для укрепления мира в нашем мире и в национальных сообществах через такой важный и действенный механизм как религиозная дипломатия», - заявил Мухаммед бин Абдул Карим аль-Исса.

    Спикер добавил, что дипломатия преследует общие религиозные и человеческие цели.

    «Нам всем известно, что большинство конфликтов и войн в истории человечества возникли в результате идей, приписываемых религиям. Эти религии в действительности выражали лишь устремления их авторов. Мы все знаем, что в истории человечества и по сей день есть ошибки в представлениях и суждениях, вытекающие из них негативные, а порой и опасные следствия. Главная причина всего этого заключается в отдалении от другого, это отдаление несет в себе взаимный страх и беспокойство и ведет к пропасти», - добавил Мухаммед бин Абдул Карим аль-Исса.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Религия Съезд лидеров мировых религий
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