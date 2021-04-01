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    Генсек ПАСЕ намерена наращивать парламентское сотрудничество с Казахстаном

    1 Апреля 2021, 21:09

    СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ – Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Деспина Хадзивасилиу-Цовилис выразила поддержку намеченному курсу внутриполитических и социальных реформ, проводимых Президентом Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Поздравляя её с избранием на руководящий пост в старейшем межпарламентском институте Европы, Генеральный консул Казахстана в Страсбурге Ануарбек Ахметов рассказал о происходящих преобразованиях в стране, отмечающей в этом году 30-летие своей независимости.

    Согласившись с важностью формирования «слышащего государства», глава Секретариата ПАСЕ с удовлетворением отметила общий настрой руководства Казахстана на обеспечение верховенства права, усиление роли гражданского общества и формирование многопартийной системы.

    Рассматривая политические реформы, Генсек ПАСЕ заявила, что, отменив смертную казнь, Казахстан стал показательным примером для всего региона и некоторых членов самой организации.

    Стороны также детально обсудили перспективы развития сотрудничества между Парламентом Казахстана и Парламентской Ассамблеей. Несмотря на пандемию, межпарламентские контакты будут активизированы. Подчеркнуто, что казахстанские парламентарии заинтересованы в наращивании доверительного и конструктивного диалога с европейскими коллегами по самому широкому спектру вопросов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    МИД РК Евросоюз
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