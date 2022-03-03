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    Генсек ООН высоко оценил вклад стран ЦА в реализацию Глобальной контртеррористической стратегии

    3 Марта 2022, 18:58

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Международные организации высоко оценили усилия стран Центральной Азии по противодействию терроризму. Такое мнение представители международных организаций высказали на полях конференции высокого уровня «Региональное сотрудничество стран Центральной Азии в рамках Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе видеообращением к участникам конференции Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высоко оценил вклад государств Центральной Азии, принявших десять лет назад Совместный план действий по реализации Глобальной стратегии в Центральной Азии и поэтапно реализовавших его в тесном сотрудничестве с ООН.

    По его словам, документ был жизненно важным инструментом для оказания технической помощи по четырем направлениям Глобальной контртеррористической стратегии.

    «Конференция демонстрирует политическую волю государств Центральной Азии к совместной работе по предотвращению и борьбе с угрозой терроризма», - подчеркнул Антониу Гутерриш.

    По словам главы Контртеррористического управления ООН Владимира Воронкова государства Центральной Азии взяли на себя большую ответственность в предотвращении распространения террористических угроз на соседние страны.

    «Совместный план действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН стал первым региональным документом, который в дальнейшем вдохновил на такой шаг и другие регионы. Это уникальный пример регионального сотрудничества, поданный государствами Центральной Азии», - отметил В.Воронков

    Подобное мнение выразил Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин, который отметил, что центрально-азиатский регион вносит весомый вклад в борьбе с террористическими проявлениями.

    «За более чем десять лет Центральная Азия добилась значительного прогресса в конструктивном решении крупных региональных проблем, в особенности таких, как терроризм и экстремизм», - подчеркнул в своем видеообращении китайский дипломат.

    Напомним, казахстанскую делегацию на международной конференции возглавил глава МИД РК Мухтар Тлеуберди.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    ООН Центральная Азия МИД РК
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