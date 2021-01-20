Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Генсек ООН: Справедливое распределение вакцин – в интересах любого государства

    20 Января 2021, 02:17

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Спасти миллионы жизней, предотвратить дальнейшее распространение вируса, укрепить системы здравоохранения и наметить путь к восстановлению. Таковы общие цели международного сообщества на 2021 год, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник на виртуальном мероприятии, посвященном борьбе с пандемией COVID-19. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

    Он подчеркнул, что главный принцип, который позволит человечеству победить коронавирус, – это солидарность. Однако пока этот принцип не соблюдается, считает Генсек.

    «Вакцины от COVID-19 разрабатываются в рекордные сроки, однако запасы препаратов пока скудны и распределяются неравномерно. Разница очевидна – богатые страны быстро получают вакцины, в то время как у беднейших их вообще нет», – сказал глава ООН.

    «Некоторые страны заключают двусторонние сделки с производителями, игнорируя принцип многосторонности и закупая больше вакцин, чем нужно», – добавил он.

    Гутерриш вновь призвал международное сообщество работать сообща.

    «Для COVID-19 не существует государственных границ. И мы должны признать следующий факт: вакцины, необходимые для того, чтобы провести иммунизацию медперсонала и тех, кто работает на передовой, сейчас нужны всем странам, а не только некоторым», – заявил Генсек.

    Он отметил, что такой подход отвечает интересам любой страны. «Это самый быстрый способ перезапустить мировую экономику и начать ее восстановление», – сказал он.

    «Давайте, опираясь на международное сотрудничество, солидарность и поддержку, покончим с пандемией», – призвал глава ООН.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ООН
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глобальная встреча лидеров ЮНФПА состоится в Алматы
    Более 19 тысяч казахстанцев умерли от коронавируса с начала пандемии
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров