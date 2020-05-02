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    Генсек ООН призвал страны гарантировать СМИ возможность выполнять работу в период пандемии

    2 Мая 2020, 20:23

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Опубликовано обращение Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриша по случаю Всемирного дня свободы печати 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ООН в Казахстане.

    «Журналисты и работники средств массовой информации оказывают нам огромную помощь в принятии обоснованных решений, - говорит в своем обращении Антониу Гутерриша. - В условиях, когда мир борется с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, эти решения могут определять грань между жизнью и смертью.

    Во Всемирный день свободы печати мы призываем правительства — и другие стороны — гарантировать журналистам возможность выполнять свою работу на протяжении всего периода времени, пока длится пандемия COVID-19, и после ее окончания.

    По мере распространения коронавирусной инфекции пандемия породила еще одну пандемию — пандемию дезинформации — от вредных советов по охране здоровья до безумных теорий заговора.

    Средства массовой информации обеспечивают противоядие — проверенные, научные, основанные на фактах новости и аналитические данные.

    Однако с тех пор, как началась пандемия, многие журналисты подвергаются все большим ограничениям и наказаниям лишь за то, что выполняют свою работу.

    Временные ограничения свободы передвижения необходимы для того, чтобы победить коронавирусную инфекцию. Но они не должны использоваться в качестве предлога для ограничения возможностей журналистов заниматься профессиональной деятельностью.

    Сегодня мы благодарим средства массовой информации за предоставление фактов и аналитических материалов, за обеспечение — в каждом секторе — подотчетности руководителей и за то, что говорят властям правду.

    Мы особенно признательны тем, кто играет жизненно важную роль, сообщая информацию о здоровье населения.

    И мы призываем правительства защищать работников средств массовой информации, а также укреплять и поддерживать свободу печати, которая крайне важна для построения будущего, в котором будут обеспечены мир, справедливость и права человека для всех».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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