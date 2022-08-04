Генсек ООН призвал обложить налогом сверхприбыль нефтегазовых компаний

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Cтраны мира должны обложить налогом сверхприбыль нефтегазовых компаний, полученную ими в условиях энергетического кризиса. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на пресс-конференции, посвященной третьему докладу Группы глобального реагирования на продовольственный, энергетический и финансовые кризисы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт «Новости ООН».

Глава ООН и руководитель Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) представили в среду третий доклад Группы по реагированию на глобальный кризис в области продовольствия, энергетики и финансов. Группа была создана в ООН в марте на фоне разворачивающихся событий вокруг Украины. Третий обзор посвящен кризису в сфере энергетики.

С начала года цены на сырую нефть выросли более чем на 30 процентов, расходы на транспортировку – на 23 процента, стоимость продовольствия за последние два года поднялась на 50 процентов. Рост цен сказывается прежде всего на самых уязвимых странах и беднейших слоях населения в любом государстве.

Сегодня мир находится на пороге масштабного энергетического кризиса, предупреждают эксперты ООН. Последние два года рынок энергоносителей был крайне нестабильным: во время пандемии спрос резко снизился, а с ним и предложение; позднее, когда снова возник спрос, выяснилось, что он превышает предложение. Ситуация вокруг Украины привела к дальнейшим перебоям на рынке, учитывая, что Российская Федерация – один из крупнейших экспортеров газа и второй по объемам поставок экспортер нефти.

«Многие развивающиеся страны тонут в долгах, не имея доступа к финансированию, одновременно пытаясь восстановить свою экономику после пандемии COVID-19», – предупредил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, представляя доклад на брифинге в Нью-Йорке.

Эффект Черноморской инициативы

После второго доклада Группы, опубликованного в июне, цены на сырьевые товары несколько выправились. Об этом заявила на пресс-конференции Генеральный секретарь ЮНКТАД Ребека Гринспен. По ее словам, стоимость нефти снизилась со 120 долларов за баррель до 93, а цены на пшеницу упали на 50 процентов по сравнению с пиковыми значениями. И лишь газ продолжает дорожать. «На падение цен оказали влияние многие факторы, – отметила Гринспен. – Прежде всего хотелось бы отметить Черноморскую инициативу по зерну, которая позволила снизить цены на шесть процентов в день ее подписания».

Рекомендации ООН

В третьем докладе Группы приводятся конкретные рекомендации, которые могут облегчить последствия кризиса для тех, кто пострадал более всего. Предложения делятся на три группы: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные, то есть в ООН предлагают сочетать чрезвычайные меры с долгосрочной стратегией. При этом стратегические решения, как настаивают члены Группы, должны соответствовать требованиям Целей в области устойчивого развития и Парижского соглашения по климату.

Так, высокие цены на нефть открывают возможность для перехода на возобновляемые источники энергии. В ООН предлагают действовать с прицелом на будущее вместо того, чтобы, например, повышать субсидии для нефтедобывающей и угольной промышленности.

Генеральный секретарь ООН остановился на четырех мерах, изложенных в докладе. В частности, он призвал энергетические компании не наживаться на кризисе. «Крупнейшие энергетические компании заработали только в первом квартале текущего года почти 100 млрд долларов, – отметил Антониу Гутерриш. – Я призываю правительства обложить эти доходы налогом, а вырученные средства потратить на поддержку самых уязвимых слоев населения».

Он также предложил сокращать потребление энергии, ускорить переход на возобновляемые источники и увеличить финансирование в сфере зеленых технологий.

Краткосрочные меры

В краткосрочном аспекте в ООН предлагают прежде всего сокращать потребление, особенно это касается богатых стран. Это значит снизить потребности в отоплении и охлаждении помещений, например, путем улучшения изоляции зданий.

Значительную нагрузку представляет собой транспорт, на который приходится почти 60 процентов всех потребностей в энергоносителях. И тут есть методы, которые позволяют сравнительно безболезненно сократить потребление. Например, снижение уровня максимально допустимой скорости на десять километров в час позволяет сберечь ежедневно до 140 тысяч баррелей нефти.

Среди других мер – более дешевый общественный транспорт, пешеходные зоны в крупных городах по воскресеньям, работа из дома по меньшей мере три раза в неделю, электромобили, по возможности – сокращение числа командировок и использование железнодорожного транспорта вместо авиаперевозок.

Кроме того, правительствам рекомендуется поддерживать самые уязвимые слои населения, в том числе оказывать им финансовую и социальную помощь.

Среднесрочные меры

В среднесрочной перспективе эксперты настаивают на необходимости ускорить переход на возобновляемые источники энергии, чтобы добиться нулевых выбросов, а также расширить доступ к энергии. В частности, предлагается воспользоваться возникшим кризисом, чтобы увеличить производство «зеленых» технологий в развивающихся странах, в том числе с использованием местного сырья.

Кроме того, в этом разделе эксперты Группы выражают беспокойство в связи с тем, что, например, установка солнечных батарей требует в некоторых странах особой лицензии, на получение которой уходит много времени. Они предлагают ослабить лицензионные требования при реализации таких проектов.

Долгосрочные меры

В долгосрочной перспективе необходимо вкладывать средства в выполнение Целей устойчивого развития и меры по борьбе с изменением климата. «Правительства должны тщательно продумать политику, которая позволит увеличить доступ к энергии и укрепить энергетическую безопасность в краткосрочном плане и при этом учитывать долгосрочные последствия таких действий», – говорится в докладе.

«У развитых стран есть немало поводов для того, чтобы инвестировать в возобновляемые источники энергии, – заявил Антониу Гутерриш. – Многие из них переживают последствия климатического кризиса, включая штормы, лесные пожары, наводнения и засухи».



