Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Генсек ООН призвал к прекращению огня в связи с пандемией коронавируса

    24 Марта 2020, 01:51

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня во всем мире в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в распространенном в понедельник видеообращении, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наш мир столкнулся с общим врагом – COVID-19. Вирус не имеет гражданства или этнической принадлежности, не принадлежит к группировке или вере. Он нападает на всех безжалостно», - сказал Гутерриш.

    Генсек ООН отметил, что именно мирное население на территориях, где идут боевые действия, является наиболее уязвимым в условиях пандемии, поскольку не имеет возможности получить надлежащую медицинскую помощь.

    «Давайте не будем забывать, что в разрушенных войной странах системы здравоохранения рухнули. Медицинские работники, которых уже немного, часто становятся жертвами», - добавил он.

    «Вот почему сегодня я призываю к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира. Настало время положить конец вооруженным конфликтам и сосредоточиться на подлинной борьбе за наши жизни», - отметил Антонио Гутерриш.

    Глава ООН призвал конфликтующие стороны отказаться от военных действий, отложить в сторону недоверие и вражду, перестать стрелять друг в друга, остановить артиллерию и авиаудары.

    Прекращение огня позволит гуманитарным и медицинским организациям охватить наиболее уязвимые категории людей для распространения COVID-19.

    Отметим, по данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире насчитывается около 300 тыс. заболевших коронавирусом, тогда как 12,7 тыс человек умерли от COVID-19.

    Фото: fondsk.ru

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    ООН
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глобальная встреча лидеров ЮНФПА состоится в Алматы
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    5 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    Новости партнеров