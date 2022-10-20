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    Генсек ООН призвал Индию стать лидером в борьбе с изменением климата

    20 Октября 2022, 19:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Индию стать образцовым лидером в вопросах борьбы с глобальным потеплением и изменением климата. Антониу Гутерриш находится с двухдневным официальным визитом в Индии, которая в этом году отмечает 75-летие своего партнерства с ООН, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    «Давайте пообещаем изменить нашу экономику и наш образ жизни, чтобы мы могли справедливо делиться ресурсами Земли и брать только то, что нам нужно. Давайте рассчитывать на то, что Индия, когда она возьмет на себя председательство в G20, откроет новую эру устойчивого развития, полностью соответствующую ее культуре, ее истории и традициям», сказал Гутерриш, обращаясь к властям и представителям гражданского общества азиатской страны.

    Индия, которая является домом для одной шестой части человечества, один из основных источников выбросов парниковых газов на планете. В последние годы эта азиатская страна и сама ощутила на себе последствия глобального потепления: здесь участилось случаи засухи, мощных ливней и наводнений, от которых страдают жители всей страны.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    ООН Индия Мировые новости
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