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    Генсек ООН пригласил Президента РК к участию в мероприятии по вопросам развития в эпоху COVID-19

    19 Мая 2020, 09:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе беседы были обсуждены практические меры, предпринимаемые ООН и Казахстаном в рамках нейтрализации пандемии COVID-19 и ее последствий.

    Глава государства дал высокую оценку энергичным действиям Генерального секретаря ООН по смягчению негативного влияния пандемии на национальные системы здравоохранения и экономики. Президент отметил, что нынешние реалии подтвердили центральную роль Организации и ее агентств, находящихся в авангарде глобальных антикризисных усилий. Казахстан всецело поддерживает инициативы ООН, направленные на укрепление международной безопасности и восстановление экономики.

    В свою очередь Антониу Гутерриш выразил признательность Президенту Казахстана за последовательную поддержку повестки дня ООН и весомый вклад в борьбу с коронавирусом на региональном уровне. Генеральный секретарь приветствовал предпринимаемые Казахстаном меры в области охраны здоровья граждан, оказания финансовой помощи уязвимым слоям населения, поддержки бизнеса и определения нового экономического курса в посткризисный период.

    Наряду с этим Антониу Гутерриш в положительном ключе отметил председательство Казахстана в 2020-2021 гг. в Группе развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и в этом качестве пригласил Касым-Жомарта Токаева принять участие в «Сегменте высокого уровня по финансированию развития в эпоху COVID-19 и после нее».

    Мероприятие пройдет 28 мая в формате видеоконференции с участием лидеров ряда стран и руководителей многосторонних институтов. Его основной темой станет обсуждение вопросов поддержки наименее развитых и развивающихся государств в условиях продолжающейся эпидемии коронавируса.

    Подтвердив свое участие в предстоящем онлайн-форуме, Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что дух солидарности и совместные усилия мирового сообщества позволят человечеству справиться с комплексными угрозами пандемии, обеспечить реализацию Целей устойчивого развития ООН до 2030 года.

    Телефонный разговор состоялся по инициативе Генерального секретаря ООН.

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    Группа развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, состоит из 32 государств (16 стран Африки, 10 – Азии, включая 5 государств Центральной Азии и Афганистан, 4 – Европы и 2 – Южной Америки). В рамках своего председательства Казахстан нацелен на обеспечение реализации «Венской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на 2014-2024 гг.».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ООН Президент Казахстана
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