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    Генсек ООН поздравил человечество с праздником Наурыз

    19 Марта 2021, 10:53

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поздравил жителей планеты с Международным праздником Навруз (Наурыз). Поздравительное обращение Генсека ООН было продемонстрировано в рамках проходящего в эти минуты в Пекине в здании Секретариата ШОС мероприятия по случаю предстоящего Дня весеннего равноденствия Наурыз-2021, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» с места событий.

    «Каждый год Навруз знаменует собой новое начало. В прошлом году празднование Навруза совпало с первыми днями беспрецедентной и разрушительной глобальной пандемии. В этом году дух Навруза жив как никогда. Солидарность между общинами и поколениями сейчас как никогда важна», - отметил в своём видеообращении Генсек ООН.

    Антониу Гутерриш подчеркнул, что «наше обещание в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года никого не оставлять позади как никогда важно. Сегодня мы можем начать видеть свет в конце туннеля. Когда мир объединяется, чтобы победить COVID-19. Навруз служит вдохновением для восстановления и возрождения более справедливым и прочным способом, в гармонии с природой».

    «Я шлю свои наилучшие пожелания всем, кто отмечает Навруз. Пусть этот день принесёт всем счастье, здоровье и гармонию», - заключил он.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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