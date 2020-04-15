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    Генсек ООН отреагировал на отказ Трампа финансировать ВОЗ

    15 Апреля 2020, 10:26

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антонио Гутерреш обратился к президенту США Дональду Трампу после того, как последний во вторник заявил, что его страна приостановит финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на FOX News.

    В своем обращении Гутерреш подчеркнул, что сейчас «не время» прекращать финансирование и раскритиковал то, как руководство страны борется с пандемией коронавируса.

    Генсек ООН особо отметил, что считает, что ВОЗ просто необходимо поддерживать в данной момент, так как это сыграет решающую роль в победе над пандемией коронавируса.

    «Извлеченные уроки будут иметь важное значение для эффективного решения аналогичных проблем, поскольку они могут возникнуть в будущем. Но сейчас не то время», - заявил лидер ООН в ответ на решение США относительно приостановления финансирования ВОЗ.

    «Как я уже говорил, сейчас настало время для единства и для того, чтобы международное сообщество работало сообща и солидарно над тем, чтобы остановить этот вирус и его разрушительные последствия», - говорится в заявлении Гутерреша.

    На своем ежедневном пресс-брифинге во вторник президент Трамп заявил, что его администрация приостановит финансирование ВОЗ, пока специалисты не расследуют ошибки организации в плохом реагировании, а также сокрытии фактов о распространении коронавируса.

    Дональд Трамп напомнил, что в год США вносит в бюджет ВОЗ около 400-500 миллионов долларов. Сэкономленные деньги, по словам Трампа, будут направлены в те области, где они наиболее необходимы.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    ООН США
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