Генсек ООН назвал 2022-й годом восстановления

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сплотиться ради победы над пандемией коронавируса и восстановления экономики, ради возвращения к нормальной жизни и мира на Земле. К этому в новогоднем обращении призвал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Новый 2022 год мир встречает в непростых условиях. Надежды человечества на благополучное будущее подвергаются серьезным испытаниям. Углубляется нищета, усиливается неравенство. Обеспечить равномерное распространение вакцин против COVID по всему миру пока не удалось, а взятые правительствами обязательства по борьбе с изменением климата не выполняются. При этом не стихают конфликты, растут разногласия, многие из которых подпитываются дезинформацией.

Такую оценку текущей ситуации дал Антониу Гутерриш в видеообращении по случаю Нового года. Причем, как считает глава ООН, эти проблемы не просто политического характера, это проверка моральных ценностей, которую устраивает нам жизнь.

Но сколь бы трудными ни были испытания, уверен генсек, человечество сможет их пройти — если мы возьмем на себя обязательство сделать 2022-й годом восстановления для всех. Для этого нужно сообща решить проблему пандемии – путем повсеместной вакцинации, восстановить экономику – при поддержке развивающихся стран богатыми, преодолеть недоверие и разногласия – руководствуясь научными данными, проверенными фактами и здравым смыслом.

Ключевыми факторами успеха, как считает глава ООН, должны стать урегулирование конфликтов на основе диалога, компромисса и примирения, а также восстановление нашей планеты – при условии выполнения климатических обязательств, соответствующих и масштабам кризиса, и неотложности его решения.

Антону Гутерриш предлагает рассматривать время выпавших на долю человечества испытаний как эру больших возможностей и идти вперед к исполнению надежд вместе – единой семьей.



