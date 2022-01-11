Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Политика

    Генсек ОДКБ встретится с политическим и военным руководством Казахстана

    11 Января 2022, 10:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась направляется в Республику Казахстан для встречи с высшим политическим и военным руководством страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «11-13 января состоится рабочая поездка Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася в Республику Казахстан для изучения положения дел на месте и встречи с высшим политическим и военным руководством государства, а также и командованием Коллективными миротворческими силами ОДКБ», - говорится в сообщении пресс-службы ОДКБ.

    Генсек ОДКБ планирует встретиться с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, заместителем Премьер-Министра – министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди, помощником Президента – Секретарем Совета безопасности Асетом Исекешевым и первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-лейтенантом Маратом Хусаиновым.

    Также Станислав Зась побывает в Алматы, где встретится с командующим Коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковником Андреем Сердюковым, ознакомится с ситуацией в городе, побывает на командном пункте и в точках развертывания КМС.

    На встречах, по сообщениям пресс-службы ОДКБ, будет обсуждаться ситуация в Казахстане и меры по ее нормализации.


    Автор:

    Анеля Касымова

    ОДКБ Политика ЧП-2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    Сближение Казахстана с Евросоюзом обсудили в Брюсселе
    Политика США в отношении Центральной Азии
    Крупный лесной пожар, громкие отставки и развитие приграничья – как прошла неделя в РК
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду