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    Генсек ОДКБ: Миграционная ситуация в регионе ответственности стабильная и контролируемая

    17 Марта 2021, 21:00

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В Москве состоялась встреча Генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с директором Бюро Международной организации по миграции в Москве Абдусаттором Эсоевым, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, С. Зась проинформировал представителя МОМ о миграционной ситуации в зоне ответственности ОДКБ и о мерах, которые предпринимаются в рамках Организации по противодействию незаконной миграции. Он акцентировал внимание на том, что сегодня очевидна необходимость наращивания усилий всего мирового сообщества в интересах глобальной миграционной безопасности.

    Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал о результатах проводимой ежегодно с 2008 года международной операции «Нелегал».

    «Совместными усилиями правоохранительных органов в ходе 25 активных этапов этой операции выявлено свыше 1,5 миллиона нарушений миграционного законодательства, возбуждено более 13 тысяч уголовных дел за организацию незаконной миграции и 562 уголовных дела за торговлю людьми. Наложено штрафов на сумму около 90 миллионов долларов США», - отметил С.Зась.


    Он рассказал, что анализ поступающей в Секретариат ОДКБ информации от правоохранительных органов государств - членов ОДКБ показывает, что в настоящее время миграционная ситуация в целом в государствах Организации стабильная и контролируемая.

    «При этом следует отметить, что в зоне ответственности ОДКБ существуют потоки миграции из стран с нестабильной внутриполитической обстановкой и сложной экономической ситуацией из стран Юго-Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока, которые в основном проходят через государства Центральной Азии в Российскую Федерацию и Республику Беларусь. Они являются транзитными странами для незаконных мигрантов, конечной целью которых для своего пребывания эти люди рассматривают государства Европейского союза», - отметил генсек ОДКБ.

    Станислав Зась подчеркнул, что вопросы развития коллективной системы противодействия незаконной миграции в ОДКБ на регулярной основе рассматриваются в ходе сессий Совета коллективной безопасности и на заседаниях уставных органов Организации.

    В свою очередь, Абдусаттор Эсоев отметил, что в МОМ придается важное значение расширению сотрудничества с ОДКБ. Он отметил, что Бюро МОМ в Москве совместно с Секретариатом ОДКБ провело Комплексный сравнительно-правовой анализ законодательства государств-членов ОДКБ в сфере противодействия незаконной миграции и торговле людьми.


    Главным итогом исследования является то, что национальные законодательства всех государств, входящих в ОДКБ, принципиально полностью согласуются с общепризнанными международными стандартами и подходами в области противодействия незаконной миграции и торговле людьми.

    В заключение обе стороны высказали удовлетворение развитием сотрудничества ОДКБ и МОМ и подтвердили намерение добиваться повышения эффективности взаимодействия в направлениях, представляющих общий интерес.

    МОМ – Международная организация по миграции, созданная в 1951 году, является ведущим межправительственным учреждением в области миграции. 26 июля 2006 года между Секретариатом ОДКБ и Администрацией МОМ подписан Протокол о сотрудничестве.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    ОДКБ Безопасность Россия
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