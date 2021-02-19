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    Генсек ОБСЕ высоко оценила наследие Астанинского Саммита

    19 Февраля 2021, 21:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Немецкий дипломат Хельга Мария Шмид, являющаяся генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявила, что ценит активную роль, которую Казахстан играет в организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В своем официальном аккаунте в Twitter генсек ОБСЕ отметила, что была удостоена чести обратиться к участникам международной онлайн-конференции «Астанинский Саммит ОБСЕ 2010: историческое значение и актуальность», которая была организована, чтобы отметить 10-летний юбилей Астанинского Саммита ОБСЕ в столице Казахстана 19 февраля.

    Хельга Мария Шмид подчеркнула, что ценит активную роль Казахстана в ОБСЕ, а также то, что наша страна является мостом между Европой и Азией.

    «Председательство Казахстана в ОБСЕ в 2010 году и Астанинский Саммит были ярчайшим моментом участия Казахстана в организации. Наследие Астанинского Саммита обязывает государства-участников ОБСЕ продолжать работать над созданием подлинного сообщества безопасности. Уверена, что Казахстан продолжит играть важную роль в этом процессе», - написала она.

    Также генсек ОБСЕ поздравила Казахстан с 30-летием Независимости.

    Напомним, сегодня в столице Казахстана – городе Нур-Султане – в режиме онлайн состоялась международная конференция «Астанинский саммит ОБСЕ 2010: историческое значение и актуальность». Организаторами мероприятия выступили Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы совместно с Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Офисом программ ОБСЕ в Нур-Султане.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    ОБСЕ Внешняя политика Казахстана
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