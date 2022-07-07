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    Генсек ОБСЕ посетит Казахстан

    7 Июля 2022, 09:17

    БИРМИНГЕМ. КАЗИНФОРМ - В городе Бирмингеме (Великобритания) 2-6 июлят.г. делегация Парламента РК в составе сенаторов Аскара Шакирова, Гумара Дюсембаева, Дуйсенгазы Мусина, депутатов Мажилиса Айгуль Куспан и Айдоса Сарыма приняла участие в летней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Казахстанские парламентарии в рамках трех общих комитетов: по политическим вопросам и безопасности; по экономике, науке, технологиям и окружающей среде; по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам, ознакомили участников сессии с мерами, предпринимаемыми Казахстаном по реализации современной международной повестки, в том числе в сфере всесторонней демократизации общества, зеленой экономики, достижения страной углеродной нейтральности. Было привлечено внимание международной общественности к проблеме Аральского моря.

    На полях сессии состоялся сайд-ивент «Создание Нового Казахстана в условиях меняющегося мира и современных вызовов». В ходе мероприятия казахстанская делегация ознакомила парламентариев ОБСЕ с масштабной программой политических и социально-экономических реформ, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым в целях создания Второй Республики.

    В рамках сессии была принята резолюция «Осуществление Целей ООН в области устойчивого развития в регионе ОБСЕ», подготовленная заместителем председателя Парламентской Ассамблеи, спецпредставителем ПА ОБСЕ по реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) Аскаром Шакировым. Данная программа действий, которая вошла в итоговый документ сессии «Бирмингемская декларация», содержит призыв к парламентам государств-участников ОБСЕ активизировать усилия, направленные на интеграцию ЦУР в деятельность государств, повышение эффективности и конструктивности в составлении ими планов национального развития и контроля над их исполнением.

    Состоялись двусторонние переговоры с парламентскими делегациями Великобритании, США, Турции, Польши, Австрии, Азербайджана, в ходе которых достигнуты договоренности о расширении межпарламентского взаимодействия и его практического содержания.

    Имевшие место встречи свидетельствуют о значительном интересе зарубежных партнеров к происходящим в Казахстане событиям и поддержке проводимых Главой казахстанского государства всесторонних реформ.

    В контексте дальнейшего развития диалога между Казахстаном и ОБСЕ, генеральный секретарь организации Хельга Мария Шмид сообщила о намерении посетить Казахстан.

    Участники сессии выразили общее мнение о возрастающей роли парламентов в мировой политике, необходимости развития и укрепления межпарламентского сотрудничества.

    В заключение сессии состоялись выборы председателя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, по итогам которых Маргарет Седерфельт была переизбрана сроком на один год.


    Фото: senate.parlam.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ОБСЕ Сенат
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