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    Генсек НАТО посетит районы Турции, пострадавшие от землетрясения

    16 Февраля 2023, 07:38

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Турцию 15-16 февраля, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Генеральный секретарь Североатлантического альянса посетит районы страны, пострадавшие от разрушительных землетрясений.

    Как сообщает пресс-служба НАТО, Йенс Столтенберг встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.

    Напомним, 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

    Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.

    Число погибших в результате разрушительного землетрясения превысило 31 тысячу человек.


    Фото: media.realitatea.net

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

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