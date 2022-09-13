Генсек Академии исламоведения Аль-Азхар передал Казахстану привезенные из Египта рукописи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня генеральный секретарь Академии исламоведения Аль-Азхар, профессор Назир Мухаммад Аль-Назира передал специально привезенные из Египта рукописи Национальному центру рукописи и редких книг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Торжественная церемония передачи рукописей состоялась в Центре рукописи и редких книг в Нур-Султане. На мероприятии присутствовали генеральный секретарь Академии исламоведения Аль-Азхар, профессор Назир Мухаммад Аль-Назира Айяда, чрезвычайный и полномочный посол РК в Арабской Республике Египет Лама Шариф Кайрат Хайрбекулы, заместитель директора Национального центра рукописи Нурлан Ережепов, а также научные сотрудники центра.

Университет «Аль-Азхар» передал Казахстану 28 томов каталога, в котором собраны свыше 55 тыс. рукописей.

«Это знак уважения нашего народа казахскому народу. Это очень значимая работа. Каталог показывает развитие исламской и арабской цивилизации на протяжении многих лет. Значимость этих трудов в том, что каталог охватывает несколько сфер науки, в том числе медицину, астрономию. По нашим подсчетам, в каталог включены свыше 55 тыс. рукописей. Труды охватывают авторов не одного региона. Авторами рукописей являются ученые, которые трудились в разных странах по различным направлениям. Я думаю, что граждане должны понимать значимость этих рукописей с научной и религиозной точки зрения. В рукопись включены труды ученых-выходцев из вашего региона», - сказал в ходе встречи профессор Назир Мухаммад Аль-Назира Айяда.

Главный эксперт Национального центра рукописей и редких книг Алмат Абсалыков отметил, что, если при изучении рукописей будут обнаружены сведения, связанные с историей и культурой Казахстана, сотрудники центра будут исследовать их.

«Египет считается одним из центров исламской культуры. Собранные там рукописи касаются не только Египта и Арабов, но и всех стран, так или иначе связанных с исламской культурой. Нам подарили не только религиозную литературу, но и историческую, поэтическую литературу, социологию. Это очень ценные рукописи. Университет «Аль-Азхар» считается самым крупным мусульманским центром, который преподает традиционную теологию», - отметил Алмат Абсалыков.

Эксперт поделился, что в скором времени группа ученых поедет в Египет с рабочим визитом.

«Мы хотим договориться о сотрудничестве, чтобы они нам оказали помощь в приобретении рукописей. В период Золотой Орды, когда была война между Тимуром (империя Тимуридов) и Золотой Ордой, золотоординцы потерпели поражение. Очень много золотоординцев бежали на территорию Египта. В тот период в Египте правил кыпчакский народ, известный как мамлюки. Они управляли Египтом. Из Центральной Азии многие ученые переехали в Египет и оставили там много книг на тюркском языке. Мы хотим изучить эти труды», - добавил Алмат Абсалыков.