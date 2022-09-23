Генпрокуроры стран ШОС в Астане обменялись опытом возвращения преступных активов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице Казахстана состоялось 20-ое юбилейное заседание генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (далее – ШОС), предает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

В его работе приняли участие генеральные прокуроры Кыргызской Республики, России, Таджикистана и Узбекистана, а также в онлайн формате Генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры Китая, Генеральный Солиситор Индии и Дополнительный Генеральный прокурор Пакистана.

Открывая заседание, Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов отметил роль организации, прочно зарекомендовавшей себя авторитетной экспертной платформой по обсуждению мер, направленных на борьбу с транснациональной преступностью в регионе.

С приветственным словом от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева выступил Помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Гизат Нурдаулетов.





Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин, в своей речи подчеркнул важность сотрудничества между надзорными органами в целях защиты прав человека и реагирования на современные вызовы и угрозы.

Напомним, что главной темой встречи стал обмен опытом и обсуждение передовых практик и проблем при возврате преступных активов.

Отмечено, что транснациональная экономическая преступность является глобальной угрозой, которая не только посягает на безопасность, но и подрывает стабильность, прозрачность и эффективность финансовых систем.

По данным международных экспертов, ежегодная разница в торговом обороте государств-членов ШОС с другими странами составляет порядка 675 млрд долларов США.

Не исключено, что часть этих денежных потоков идет на криминальные цели, в том числе на финансирование терроризма и экстремизма.

В этом контексте своим опытом репатриации преступных капиталов поделился Генпрокурор Казахстана.

В частности, он проинформировал коллег о деятельности возглавляемой им Межведомственной комиссии по противодействию незаконной концентрации экономических ресурсов, которая образована Указом Президента Казахстана.

Как отметил Берик Асылов, преступность ежегодно наносит непоправимый ущерб экономикам наших стран. Только тесное взаимодействие и совместная работа могут создать непреодолимую преграду подобным вызовам.

Шри Тушар Мехта рассказал о мерах, принимаемых в Индии, по противодействию транснациональным экономическим преступлениям.

Чжан Цзюнь – Генпрокурор Китая проинформировал участников заседания о механизмах и инструментах, используемых в КНР по вопросам взыскания активов, полученных преступным путем и выведенных за границу.

О российском опыте в этой сфере также рассказал Генпрокурор Игорь Краснов.

С докладом о мерах по пресечению незаконного вывода денежных средств и других ценностей, добытых преступным путем и переводимых за границу, выступил Генпрокурор Таджикистана Юсуф Рахмон.

О работе межведомственных комиссий по поиску и возврату активов, незаконно выведенных за рубеж, рассказали Курманкул Зулушев – Генпрокурор Кыргызской Республики и Нигматилла Юлдашев – Генпрокурор Республики Узбекистан.

В рамках обсуждения делегаты были едины во мнении о необходимости наращивания партнерства правоохранительных органов государств-членов ШОС и объединения усилий в улучшении коммуникаций для эффективной работы по противодействию транснациональным экономическим преступлениям.

По итогам мероприятия руководителями генеральных прокуратур подписан протокол заседания, определяющий приоритетные задачи по дальнейшему взаимодействию и обмену передовым опытом по вопросам возврата похищенных активов.

После подписания протокола Берик Асылов провел двусторонние встречи с зарубежными коллегами по вопросам дальнейшего развития международного сотрудничества.

Фото: gov.kz















