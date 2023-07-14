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    Генпрокурор взял на личный контроль расследование убийства девочки в Туркестанской области

    14 Июля 2023, 19:58

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный прокурор взял на личный контроль ход уголовного дела убийства 5-летней девочки в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ».

    «Как известно, 13 июля в Сарыагашском районе Туркестанской области обнаружено тело малолетней девочки с признаками насильственной смерти. В тот же день сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в ИВС ранее неоднократно судимый житель района Г. По данному факту начато досудебное расследование статье «Убийство малолетней», - сообщили в генеральной прокуратуре РК.

    Ранее Глава государства поручил выяснить все обстоятельства произошедшего.

    Как сообщили в Генпрокуратуре, подозреваемый Г. ранее судим в 2006 году за убийство к 10 годам лишения свободы. В мае 2023 года Г. был осужден за то, что в ходе распития спиртных напитков в ссоре топором ударил односельчанина. Судом с учетом того, что Г. примирился с потерпевшим, а его предыдущая судимость погашена, ему назначено 3 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

    «Генеральной прокуратурой на данный приговор принесен кассационный протест об ужесточении наказания и назначении лишения свободы. С учетом того, что Г., находясь под пробационным контролем, совершил особо тяжкое преступление, в отношении сотрудников службы пробации начато досудебное расследование по факту халатности», - добавили в ведомстве.

    Ход расследования уголовного дела Генеральным Прокурором взят на личный контроль.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Туркестанская область Генпрокуратура
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