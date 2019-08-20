Генпрокурор РК поручил принять жесткие меры по фактам насилия в отношении осужденных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный прокурор поручил принять жесткие меры по всем фактам насилия в отношении осужденных. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Попоручению Главы государства на Координационном совете под председательствомГенерального прокурора, с участием секретаря Совета Безопасности КалмуханбетаКасымова, руководители правоохранительных и государственных органов обсудилисостояние законности в уголовно-исполнительной системе.

ГизатНурдаулетов отметил, что, несмотря на принимаемые меры, в учреждениях УИС всееще допускаются нарушения прав осужденных. Поэтому Глава государства поручил Генеральной прокуратуре поручено провеститщательное расследование по фактам пыток, а МВД модернизировать исправительныеучреждения и усилить гражданский контроль.

Генеральныйпрокурор поручил принять жесткие меры по всем фактам насилия в отношенииосужденных, добиться неотвратимости наказания для виновных, в том числе всехпричастных к пыткам в колонии Алматинской области.

Поитогам Координационного совета в целях повышения эффективности надзора зазаконностью исполнения уголовных наказаний принято решение о создании двухспециализированных прокуратур в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях,где в колониях содержатся порядка 30% всех осужденных по стране.

Напомним,Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручилпровести тщательное расследование пыток заключенных в исправительном учреждениив Алматинской области.

В МВД также прокомментировалипытки заключенных в колонии. По сообщению ведомства, Комитетом УИСпроведено служебное расследование, по итогам которого состоялось заседаниедисциплинарной комиссии. При этом были наказаны 14 сотрудников департаментаКУИС по Алматинской области.

«Из них семь сотрудников уволены. От занимаемой должности освобожденначальник учреждения ЛА-155/8, где произошел инцидент. Два его заместителяуволены», - сообщали в МВД.

Ранее в социальных сетях было распространеновидео, на котором люди в форме пытают заключенного. Видео вызвало большойобщественный резонанс.