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ГЕНПРОКУРОР РК О ЯНВАРСКИХ СОБЫТИЯХ: КОНЕЧНЫЙ ЭТАП ДЕЙСТВИЙ - СИЛОВОЙ ЗАХВАТ ВЛАСТИ
14 Марта 2022, 10:39
Автор:
Малика Сафаргалиева
Борьба с преступностью
Происшествия
Генпрокуратура
Мажилис
ЧП-2022
Алматинская трагедия
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