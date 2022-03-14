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    ГЕНПРОКУРОР РК: МОГЛИ НАСТУПИТЬ НЕОБРАТИМЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, ВПЛОТЬ ДО ПОТЕРИ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

    14 Марта 2022, 11:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наша страна в тот период подверглась агрессии, возникли риски для территориальной целостности Казахстана. Об этом заявил генеральный прокурор РК Берик Асылов, рассказывая о ходе расследования январских событий на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В те дни события развивались стремительно. Медлить с принятием решений и недооценивать уровень угроз для суверенитета и целостности страны было крайне опасно», - сказал Берик Асылов.

    Генпрокурор напомнил, что 5 января Президентом страны было введено чрезвычайное положение. 6 января было объявлено проведение антитеррористической операции.

    «Наша страна в тот период подверглась агрессии, возникли риски для территориальной целостности Казахстана. Могли наступить необратимые последствия, вплоть до потери государственности», - добавил Берик Асылов.

    Эти факторы, по его словам, согласно статье 4 Договора о коллективной безопасности послужили основанием для привлечения миротворческого контингента стран-членов ОДКБ.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Происшествия Генпрокуратура Мажилис ЧП-2022 Алматинская трагедия
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