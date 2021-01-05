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    Генпрокурор РК и глава МВД проверили соблюдение законности полицией одного района столицы

    5 Января 2021, 19:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный прокурор РК Гизат Нурдаулетов и министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев проверили соблюдение требований законодательства в управлении полиции Есильского района столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    31 декабря 2020 года вступил в силу Закон об усилении защиты прав граждан в уголовном процессе, разработанный в исполнение поручения Главы государства о согласовании основных процессуальных решений с прокуратурой.

    «Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании поставил цель приблизить уголовный процесс к международным стандартам. В связи с этим, внесены поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Теперь прокуроры, с 31 декабря, дают согласие на пять важных решений, принимаемых следственными органами. В их число входят постановления о признании человека подозреваемым, квалификации действий преступника, прекращении уголовного дела. В случае несогласия прокурора с этими решениями, у них не будет законной силы. Указанные меры направлены на защиту конституционных прав граждан и недопущение нарушений законности в уголовном процессе.

    Если раньше следователи сами выносили решения, то теперь эти решения будут считаться законными только после получения согласия прокурора», – пояснил прокурор города Нур-Султана Бауыржан Мырзакеров в беседе с журналистами.

    Генеральный прокурор и министр внутренних дел ознакомились с работой следователей в новых процессуальных условиях и пронаблюдали за взаимодействием следователей с прокурорами по согласованию решений следственных органов в электронном формате с прокурорами.

    «Единый реестр досудебных расследовании, все органы досудебного расследования работают в нем. То есть, независимо от района, местности, области - все работают в единой системе. У всех единые стандарты, соответственно, следователь принимает решения в этой же системе и прокурор сразу видит эти решения в режиме онлайн. Нет пересылки бумажных документов, нет никакой волокиты, походов по канцеляриям – они видят все решения в этой системе. Это занимает не больше минуты, если прокурор знает дело и обстоятельства, для него большой сложности не составляет. В зависимости от сложности дела и обстоятельств дела, конечно», - сказал начальник департамента стратегического развития Генеральной прокуратуры Ергали Мабиев.

    В свою очередь, руководитель Следственного департамента Министерства внутренних дел Санжар Адилов рассказал о совместном пилотном проекте полиции и прокуратуры.

    «Начиная с 31 декабря 2020 года, органы полиции совместно с прокуратурой перешли на трехзвенную модель уголовного процесса. Главная цель этого трехзвенной модели – защита прав граждан и защита малого и среднего бизнеса. В связи с этим, проведена большая предварительная работа. С 1 октября органы внутренних дел и Генеральная прокуратура запустили совместный пилотный проект. Благодаря пилотному проекту мы научились вести расследование в электронном виде. В результате цифровизации 50 процентов органов внутренних дел вели уголовные дела в электронном виде. Если говорить о времени, то, если раньше прокурор проверял качество расследования 10 дней, то теперь в течение суток проверяется уголовно-процессуальное решение и уголовные дела направляются в суд», – сказал С. Адилов.

    Как сообщили в Генпрокуратуре, теперь без согласования и утверждения прокурором, процессуальные решения о признании лица подозреваемым, квалификации, переквалификации деяния, прерывании сроков, прекращении дела, а также протокол обвинения лица и постановление о применении приказного производства не будут иметь юридической силы.

    В период с 31 декабря 2020 года по 5 января 2021 года прокуроры проверили 1 452 важных процессуальных решения, из них одобрено 1 274, утверждены 8 протоколов о преступных действиях и отказано в одобрении 166 решений. Столичные прокуроры в этот период одобрили 220 процессуальных решений из 205.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Астана Генпрокуратура МВД РК Цифровой Казахстан
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