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    Генпрокурор ответил на вопрос о причастности Самата Абиша к январским событиям

    5 Января 2023, 14:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральный прокурор РК Берик Асылов ответил на вопрос о причастности бывшего первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности РК Самата Абиша к январским событиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас идет непосредственно оперативно-следственные мероприятия, в том числе дело расследовалось Комитетом национальной безопасности в части госизмены и захвата власти», - сказал Берик Асылов, отвечая на вопросы представителей СМИ в кулуарах Мажилиса.

    Журналисты уточнили у главы надзорного ведомства, имеет ли Самат Абиш отношение к январским событиям или нет. Генпрокурор ответил, что пока идет расследование.

    «На данный момент идет расследование, уголовное дело не прекращено. Вопрос об ответственности будет решен по окончанию уголовного дела», - пояснил Берик Асылов.

    Он также уточнил, что Самат Абиш фигурирует в расследовании в качестве свидетеля.

    «Его допросили в качестве свидетеля. Просто свидетель», - подчеркнул Берик Асылов, добавив, что не в курсе о местонахождении Самата Абиша.

    Ранее сообщалось, что в январе прошлого года Самат Абиш был освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. В июне Самат Абиш дал показания по делу о январских событиях.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Серик Сабеков

    Генпрокуратура КНБ Алматинская трагедия Январские события
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