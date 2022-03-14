Генпрокурор об арестованных по январским событиям: В основной массе - молодые люди до 30 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Общее число арестованных по январским событиям назвал генеральный прокурор РК Берик Асылов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, по поручению Президента созданы межведомственные следственно-оперативные группы – под руководством специальных прокуроров Генеральной прокуратуры», - сказал Берик Асылов на пленарном заседании Мажилиса, рассказывая о ходе расследования январских событий.

Генпрокурор сообщил, что на сегодня проведено более 35 тысяч следственно-оперативных действий, в том числе 20 тысяч осмотров, допросов, обысков. Назначено 3,5 тысячи судебных экспертиз.

«Общее число арестованных по всем органам составило 766 подозреваемых. В основной массе – это молодые люди в возрасте до 30 лет, безработные, без высшего образования. Среди них 19 приверженцев деструктивных религиозных течений, 27 активистов запрещенных экстремистских организаций, 24 члена организованных преступных групп и 113 лиц имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои», - уточнил Берик Асылов.