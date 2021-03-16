Генпрокурор и глава МВД РК посетили Атыраускую и Мангистаускую области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 15-16 марта 2021 года Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов и министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев посетили Атыраускую и Мангистаускую области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Главы ведомств провели совещания с руководителями правоохранительных и специальных органов регионов, где обсудили ход по новому порядку согласования прокурорами ключевых решений по уголовным делам. Это первый этап перехода уголовного процесса Казахстана на новую трехзвенную модель, исполняемого в рамках поручений Елбасы (совещание с правоохранительными органами от 2017г.) и Главы государства по модернизации уголовной сферы.

Встретились со следователями и прокурорами городских и районных подразделений, ознакомились с их работой в новых процессуальных условиях.

Сотрудники рассказали об их взаимодействии и практическом опыте, обсудили проблемные вопросы, возникающие в ходе ежедневной работы и путях их решения.

Генеральный прокурор акцентировал внимание коллег на необходимость укрепления материально-технической базы, повышения профессионального уровня следователей и прокуроров.

Он также отметил положительную динамику уровня защиты конституционных прав граждан, попавших в уголовную орбиту.

В текущем году частные постановления суда сократились в 8 раз, число возвращённых судом дел на 44%.

Снижается количество незаконных решений, и соответственно, сокращаются предпосылки для жалоб участников процесса.

По итогам совещания дан ряд конкретных поручений.