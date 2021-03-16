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    Генпрокурор и глава МВД РК посетили Атыраускую и Мангистаускую области

    16 Марта 2021, 15:19

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 15-16 марта 2021 года Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов и министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев посетили Атыраускую и Мангистаускую области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

    Главы ведомств провели совещания с руководителями правоохранительных и специальных органов регионов, где обсудили ход по новому порядку согласования прокурорами ключевых решений по уголовным делам. Это первый этап перехода уголовного процесса Казахстана на новую трехзвенную модель, исполняемого в рамках поручений Елбасы (совещание с правоохранительными органами от 2017г.) и Главы государства по модернизации уголовной сферы.

    Встретились со следователями и прокурорами городских и районных подразделений, ознакомились с их работой в новых процессуальных условиях.

    Сотрудники рассказали об их взаимодействии и практическом опыте, обсудили проблемные вопросы, возникающие в ходе ежедневной работы и путях их решения.

    Генеральный прокурор акцентировал внимание коллег на необходимость укрепления материально-технической базы, повышения профессионального уровня следователей и прокуроров.

    Он также отметил положительную динамику уровня защиты конституционных прав граждан, попавших в уголовную орбиту.

    В текущем году частные постановления суда сократились в 8 раз, число возвращённых судом дел на 44%.

    Снижается количество незаконных решений, и соответственно, сокращаются предпосылки для жалоб участников процесса.

    По итогам совещания дан ряд конкретных поручений.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Атырауская область Генпрокуратура Мангистауская область МВД РК
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