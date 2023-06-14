Генпрокурор доложил Президенту РК о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о состоянии законности в стране и результатах надзорной деятельности по приоритетным направлениям за прошедший период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Генеральный прокурор Берик Асылов доложил о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай. Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников правоохранительных и специальных органов под руководством заместителя Генерального прокурора. По итогам следствия будет дана правовая оценка действиям и бездействию должностных лиц.

Глава государства также был проинформирован об итогах расследования резонансных уголовных дел и работе по защите общественных интересов. По результатам проверок в социально-экономической сфере к различным видам ответственности привлечены 11 тысяч лиц, после проведения следственных действий в бюджет возмещено 10 млрд тенге. В судах защищены интересы государства на сумму 15,2 млрд тенге.

Касым-Жомарту Токаеву отдельно было доложено о ходе выполнения его поручений по защите бизнеса и сопровождению значимых инвестиционных проектов. В частности, по инициативе Генеральной прокуратуры отменены 9 приказов различных министерств, которые предусматривали неправомерное проведение проверок почти 2 тысяч предпринимателей. Также признаны незаконными 21 тысяча налоговых приказов о взыскании 2,5 млрд тенге.

Кроме того, Главе государства сообщили о криминогенной ситуации и мерах, принимаемых по соблюдению конституционных прав граждан в уголовно-правовой сфере.

По итогам встречи Президент указал на важность объективного расследования всех обстоятельств пожара в области Абай и дал ряд конкретных поручений по обеспечению законности во всех сферах социальной и экономической жизни страны.