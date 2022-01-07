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    Генпрокуратурой РК заведены уголовные дела по факту организации и участия в массовых беспорядках

    7 Января 2022, 01:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральной прокуратурой Казахстана заведены уголовные дела по факту организации и участия в массовых беспорядках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Досудебное расследование начато и по совершению акта терроризма.

    Для этого по поручению Президента в стране создана межведомственная следственно-оперативная группа. В ее состав вошли наиболее опытные сотрудники МВД, КНБ и других правоохранительных органов под руководством специального прокурора.

    «В настоящее время проводятся сбор и фиксация следов преступления. В этой связи просим население сохранить имеющиеся на видеокамерах и мобильных телефонах записи совершенных правонарушений. При наличии информации, способствующей раскрытию преступлений, просим обращаться в колл-центр по номеру 115», - сообщил начальник службы специальных прокуроров Генпрокуратуры Ризабек Ожаров.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Генпрокуратура ЧП-2022
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