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    09:30, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Генпрокуратура заявила о снижении преступности на 15,2% в Казахстане

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    В Казахстане наблюдается снижение преступности на 15,2%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на генеральную прокуратуру РК.

    Уровень преступности снизился в следующих категориях:

    4,1% (с 1 693 до 1 624) по особо тяжким преступлениям;

    16,5% (с 31 128 до 25 990) по тяжким преступлениям;

    17,9% (с 49 762 до 40 857) по средней степени тяжести преступлениям;

    9,8% (с 17 514 до 15 793) небольшой степени тяжести преступлениям.

    Кроме того, в рамках надзора за следствием прокурорами прекращено необоснованное уголовное преследование в отношении 57 лиц. 671 человека освобождены прокурорами из служебных помещений и изоляторов. Количество нарушений конституционных прав граждан в уголовном процессе сократилось на 14%. 9 лиц оправданы по актам прокуроров.


    Теги:
    Борьба с преступностью Генпрокуратура Главная Правоохранительные органы
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