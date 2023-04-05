Генпрокуратура завела уголовное дело по факту побега Серика Кудебаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральная прокуратура РК завела уголовное дело по факту побега экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева из Казахстана. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК – директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов, передает корреспондент МИА «Казифнорм».

«По мере выявления какой-либо информации мы будем обращаться при необходимости и в другие страны, если надо будет и в Россию. Во все страны, которые будут выходить по мере поступления информации, мы будем обращаться», - сказал Ерлан Алдажуманов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Он также сообщил, что Генеральная прокуратура РК завела уголовное дело по данному факту.

Ранее сообщалось, что место пересечения границы экс-начальником департамента полиции Алматинской области Сериком Кудебаевым выясняется. Отправлен официальный запрос в пограничную службу Кыргызской Республики.

Ожидающий приговора экс-начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев вновь не явился в суд. Стало известно, что он покинул Казахстан, его объявили в международный розыск.



