Генпрокуратура: Защита половой неприкосновенности несовершеннолетних - в приоритете

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как усилена работа по предотвращению и пресечению преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом рассказал Старший помощник Генерального прокурора РК Алмас Амиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«1 сентября текущего года Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» поручил усилить работу по предотвращению и пресечению преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, особенно оставшихся без попечения родителей. Из Закона «О правах ребенка в Республике Казахстан» следует, что личную неприкосновенность ребенка, его защиту от физического насилия и действий сексуального характера обеспечивает государство. Поэтому защита половой неприкосновенности несовершеннолетних всегда была и остается в числе приоритетных направлений работы государственных и в особенности правоохранительных органов», - отметил Старший помощник Генерального прокурора РК.

Как пояснил спикер, за последние 3 года в законодательном порядке ужесточено наказание за изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

«Наряду с этим, введена уголовная ответственность лиц, укрывших такие преступления, в том числе работников организаций образования, здравоохранения и социальной защиты за несообщение о фактах насилия и ранней беременности. Также увеличен срок административного надзора для отбывших наказания за подобные деяния. С 1 января 2021 года Генеральной прокуратурой внедрен механизм особого надзора за расследованием дел о насильственных преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Прокурорами дается оценка действиям социальных и правоохранительных органов, и в случае выявления фактов бездействия или халатного отношения принимаются соответствующие меры наказания», - рассказал Алмас Амиров.

Также в рамках механизма особого надзора внедрено особое требование к отбору прокуроров, осуществляющих надзор, и назначение процессуального прокурора по каждому делу о насильственных преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Старший помощник Генерального прокурора заверил, что принимаются значительные меры для исключения возможного давления на потерпевших со стороны подозреваемого и других лиц.

«Предусмотрено оказание жертвам насилия с момента регистрации преступления медицинской, психологической и реабилитационной помощи, включая возможность смены места жительства, учебы. Обеспечивается конфиденциальность персональной информации несовершеннолетних потерпевших, предусмотрено ограничение доступа к этим сведениям, в том числе путем использования псевдонима. В Департаментах полиции образованы 96 постоянно действующих следственно-оперативных групп, расследованием таких преступлений занимаются наиболее опытные следователи, в основном из числа женщин.

Принятые меры повлияли на повышение эффективности и качество расследования уголовных дел», - отметил спикер.

В рамках этого механизма надзора особое внимание уделено работникам медицинских, образовательных социальных и других учреждений за недонесение о преступлениях против половой неприкосновенности. С начала текущего года в отношении указанной категории граждан инициировано 61 досудебное расследование.

«Основными задачами начала досудебных расследований являлось выведение половых преступлений в отношении детей из латентной среды и исключение укрывательства таких фактов со стороны до работников государственных и уполномоченных учреждений. Следует также отметить, что с начала 2020 года по инициативе органов прокуратуры проведено более 900 различных мероприятий по профилактике и предотвращению преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Безусловно, принимаемые в последние годы меры повлияли на рост выявляемости этих преступлений, особенно прошлых лет, их регистрация в этом году уже составляет почти половину от общего количества», - подчеркнул он.

Несмотря на большое количество прекращенных дел со снятием с учета, должностные лица понесли заслуженные наказания дисциплинарного характера, пояснил спикер.

«Другой причиной незначительного роста является выявление дополнительных эпизодов половых преступлений. К примеру, в Карагандинской области расследовалось 10 эпизодов в отношении гражданина «С» за неоднократные изнасилования несовершеннолетней, то есть каждый факт зарегистрирован как оконченное отдельное преступление, которое в свою очередь увеличивает количество преступлений. Теперь в целях объективного отражения статистических данных, учет и регистрацию продолжаемых половых преступлений регистрируют как одно преступление, совершенное в отношении одного несовершеннолетнего. Правоохранительными и государственными органами принимаются меры по всем линиям. Это касается и расследования преступлений, в особенности совершенных в прошлые годы, и надлежащего контроля за ранее судимыми педофилами, и возможно выработки законодательных поправок», - рассказал он.

Также в ноябре текущего года Генеральной прокуратурой в Правительство внесены предложения по объединению программных документов в данной сфере, разработке программы нравственно-полового воспитания несовершеннолетних, принятию мер для исключения доступа детей к противоправному контенту в сети Интернет. Также по защите персональных данных жертв таких преступлений. «Работа в данном направлении продолжается», - резюмировал спикер.