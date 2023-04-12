Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Генпрокуратура занимается экстрадицией Серика Кудебаева из Турции

    12 Апреля 2023, 11:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель генерального прокурора РК Жандос Умиралиев сообщил, что Генеральная прокуратура начала работу по возможной экстрадиции экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева из Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По двустороннему соглашению мы проводим работу с Турецкой Республикой. Соответствующий запрос уже направлен», - сказал Жандос Умиралиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    Он также добавил, что в интересах следствия многие детали не разглашаются.

    «У нас на самом деле есть ответы в рамках розыскных мероприятий, в рамках уголовного дела по установлению места нахождения, в том числе по экстрадиции бывшего начальника департамента полиции Кудебаева», - пояснил Жандос Умиралиев.

    Ранее он сообщил, что Серик Кудебаев улетел через Кыргызстан в Турцию. Он мог пересечь границу через горную местность.

    Напомним, 18 февраля прошлого года Серика Кудебаева освободили от занимаемой должности начальника департамента полиции Алматинской области и уволили из органов внутренних дел по собственному желанию. В мае того же года его признали подозреваемым по делу о январских событиях.

    Генеральный прокурор РК Берик Асылов позже сообщил, что в самый пик беспорядков почти весь личный состав департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей оставил свои здания.

    В начале этого года подробное видео «Қаңтар оқиғасы: дерек пен дәйек» о январских событиях показали в Мажилисе. На кадрах видно, как занимавший в то время пост главы полиции Алматинской области Серик Кудебаев с коллегами покидает здание департамента полиции.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью Генпрокуратура МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Серик Кудебаев пересек границу через горы – версия КНБ
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
    3 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    4 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    5 Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
    Новости партнеров