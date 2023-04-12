Генпрокуратура занимается экстрадицией Серика Кудебаева из Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель генерального прокурора РК Жандос Умиралиев сообщил, что Генеральная прокуратура начала работу по возможной экстрадиции экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева из Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По двустороннему соглашению мы проводим работу с Турецкой Республикой. Соответствующий запрос уже направлен», - сказал Жандос Умиралиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Он также добавил, что в интересах следствия многие детали не разглашаются.

«У нас на самом деле есть ответы в рамках розыскных мероприятий, в рамках уголовного дела по установлению места нахождения, в том числе по экстрадиции бывшего начальника департамента полиции Кудебаева», - пояснил Жандос Умиралиев.

Ранее он сообщил, что Серик Кудебаев улетел через Кыргызстан в Турцию. Он мог пересечь границу через горную местность.

Напомним, 18 февраля прошлого года Серика Кудебаева освободили от занимаемой должности начальника департамента полиции Алматинской области и уволили из органов внутренних дел по собственному желанию. В мае того же года его признали подозреваемым по делу о январских событиях.

Генеральный прокурор РК Берик Асылов позже сообщил, что в самый пик беспорядков почти весь личный состав департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей оставил свои здания.

В начале этого года подробное видео «Қаңтар оқиғасы: дерек пен дәйек» о январских событиях показали в Мажилисе. На кадрах видно, как занимавший в то время пост главы полиции Алматинской области Серик Кудебаев с коллегами покидает здание департамента полиции.



