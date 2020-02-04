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    Генпрокуратура выявила незаконные удержания налогов с инвалидов на 90 млн тенге

    4 Февраля 2020, 17:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На брифинге в Генеральной прокуратуре подвели итоги года рассказали об основных функциях прокуратуры, разъяснили особенности высшего надзора. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс- службу Генпрокуратуры.

    Как сообщила официальный представитель ведомства Оксана Петерс, в прошлом году по выявленным нарушениям к различным видам ответственности привлечено 19 тысяч лиц. Государству возмещено 32 млрд тенге.

    По ходатайствам и протестам прокуроров отменены и изменены 1025 судебных актов по гражданским и административным делам.

    На брифинге рассказали, как защищаются права инвалидов, в том числе детей с ограниченными возможностями.

    «Имели место факты незаконного удержания с 7 тысяч инвалидов налогов на 90 млн тенге. Длительное время более 30 тысячам учителей школ, обучающих детей-инвалидов, не выплачивались положенные им по закону доплаты в размере 40%. После нашего вмешательства эти выплаты производятся», - сообщила Оксана Петерс.

    По указанию Генерального прокурора создано 96 следственно-оперативных групп для расследования и раскрытия преступлений против детей и изнасилований.

    В их составе – опытные женщины-следователи и прокуроры. Разработана специальная методика. В результате эффективность расследования половых преступлений повысилась на 42%.

    Выявлено около 500 фактов диспропорции в оплате труда между казахстанскими и иностранными работниками. По всем фактам приняты меры.

    В прошлом году прокуроры освободили из служебных помещений 752 лица. Прекратили необоснованное преследование 295 человек. Отменили более 16 тысяч незаконных постановлений о прекращении и прерывании сроков расследования.

    По протестам и ходатайствам прокуроров пересмотрены приговоры в отношении почти полутора тысяч граждан.

    Улучшено положение 600 осужденных. По инициативе Генеральной прокуратуры оправдан 41 человек.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Генпрокуратура
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