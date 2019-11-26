Генпрокуратура выявила нарушения в работе уполномоченных органов по применению института ГЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Акорде под председательством Государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева состоялось заседание Комиссии при Президенте РК по вопросам противодействия коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания были обсуждены вопросы законности при заключении договоров в рамках государственно-частного партнерства.

«Как известно, коррупция мешает развитию государства. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев обозначил направления борьбы с этим злом. Мы, члены комиссии, должны принять конкретные меры к исполнению поручений Главы государства по этим направлениям», - сказал Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, открывая работу заседания.

Участники заседания заслушали доклады первых руководителей Генеральной прокуратуры, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Агентства по противодействию коррупции, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», Министерства национальной экономики и финансов.

По информации Министерства национальной экономики, всего по стране с 2005 года по 1 ноября текущего года заключен 671 договор ГЧП. В настоящее время на стадии эксплуатации 606 объектов, а на стадии реализации 65 объектов ГЧП.

Было отмечено, что проведенный Генеральной прокуратурой анализ выявил недостаточную эффективность работы уполномоченных органов по применению института ГЧП, заключение формальных договоров в целях увеличения показателей, в том числе с лицами, не являющимися субъектами ГЧП, либо частными партнерами, не соответствующими квалификационным требованиям.

Имеют место случаи неисполнения принятых в рамках договоров обязательств, как со стороны частных, так и государственных партнеров.

Следует отметить, что большая часть наиболее затратных договоров ГЧП заключены путем прямых переговоров с частными партнерами, что не обеспечивает реальной конкурентной среды на стадии их отбора.

По результатам аудиторских мероприятий Министерства финансов установлен ряд нарушений, в том числе процедурного и финансового характера.

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» указала на отсутствие полной и доступной информации по проектам ГЧП, ограничения для участия предпринимателей и противоречия в правовой регламентации ГЧП.