Генпрокуратура Узбекистана просит граждан вести дневник в период карантина

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Граждан Узбекистана попросили вести собственные дневники, с внесением всех данных о своих передвижениях и личных контактах, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, Генпрокуратура РУ с 6 апреля попросила граждан вести дневники с записями своих контактов и передвижений. По их мнению, данные сведения помогут быстрее определить лиц, которые контактировали с людьми, зараженными коронавирусом.





В самой Генпрокуратуре создан межведомственный штаб, а в регионах — межведомственные рабочие группы, которые проводят следственные мероприятия с зараженными пациентами, определяют их эпидемиологический маршрут, выясняют, с кем, когда и где они вступали в контакт.





Как отмечают в надзорном ведомстве страны, данные о контактах и перемещениях послужат, чтобы ограничить распространение заболевания.



