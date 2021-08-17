Генпрокуратура Узбекистана отозвала сообщение о причинах крушения самолета ВВС Афганистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Генеральная прокуратура РУ внезапно отозвала официальное сообщение о причинах крушение самолета ВВС Афганистана на территории Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
«Прежнее заявление генпрокуратуры в Telegram-канале ведомства не было уточнено до конца и не было основано на проверенных данных от ответственных ведомств», - говорится в новом заявлении Генеральной Прокуратуры Узбекистана.
Генпрокуратура также принесла свои извинения за допущенную ошибку.
Напомним, вчера Генпрокуратура Узбекистана назвала причины крушения самолета ВВС Афганистана, а также сообщила о принудительной посадке на территории Узбекистана 46 военных воздушных судов ИРА.