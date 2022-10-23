Генпрокуратура: сообщения о проведении 24-25 октября согласованных митингов в РК - фейк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях размещаются ложные сообщения и провокационные призывы о принятии 24 и 25 октября т.г. участия в якобы согласованных местными исполнительными органами митингах на центральных площадях. Данная информация не соответствует действительности. Об этом предупредил заместитель генерального прокурора Республики Казахстан Жандос Умиралиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Как отмечается в обращении к гражданам страны заместителя генпрокурора, в эти дни на данных местах проведение каких-либо митингов не согласовывалось. С учетом празднования «Дня Республики», будут проведены только официальные культурно-массовые мероприятия. В этой связи, организация анонсируемых данными ложными сообщениями акций и участие в них, а также призывы к ним незаконны.

«К сожалению, несмотря на неоднократные разъяснения законного порядка проведения митингов или иного мирного собрания имеют место его нарушения. Обращаем внимание, что данный порядок регламентирован Законом «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» (Закон), который принят 25 мая 2020 года. Соответственно, организация и участие в митингах, шествиях, собраниях или демонстрациях, проводимых в нарушение требований Закона (п.3 ст.3), является противоправным и влечет ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях (далее - КоАП) вплоть до 25 суток ареста», - отмечается в тексте обращения.

К примеру, за аналогичные призывы к участию 15 октября т.г. в городе Алматы в незаконном митинге, на гражданина А. суд наложил административное взыскание по части 7 статьи 488 КоАП в виде ареста на 15 суток. За такое же правонарушение 12 октября т.г. привлечен к аресту на 15 суток гражданин Д. в Алматинской области.

«На основании изложенного, а также в целях обеспечения законности, общественной безопасности, предупреждения правонарушений, защиты прав и свобод человека и гражданина, призывам неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от организации и участия в незаконных акциях, публичных призывов к ним. Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный правопорядок и принимать все предусмотренные законом меры к виновным лицам», - говорится в обращении Ж.Умиралиева.