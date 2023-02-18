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    Генпрокуратура РК сообщила о нарушениях выборного законодательства

    18 Февраля 2023, 14:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О нарушениях законодательства в ходе выборного процесса сообщил сегодня заместитель генерального прокурора РК Жандос Умиралиев на заседании Центризбиркома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня уже зарегистрирован ряд нарушений, выразившихся в несоблюдении установленного порядка и условий проведения опросов общественного мнения по выборам, а также предвыборной агитации. Один из них, касающийся опроса, имел место в столице. Виновное лицо в порядке сокращенного производства постановлением прокурора привлечено к административному штрафу по ч.3 ст.120 КоАП», - сказал Жандос Умиралиев.

    Также, согласно озвученным данным, установлено 5 фактов нарушения запрета на агитацию до завершения регистрации кандидатов и партийных списков. По одному из них житель города Талдыкоргана судом, по постановлению прокурора, привлечен к административной ответственности по статье 102 КоАП в виде штрафа.

    «По остальным нарушениям принимаются меры для привлечения виновных по этой же статье», - добавил Жандос Умиралиев.

    Сегодня в ЦИК РК подвели итоги регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса по партийным спискам. Отметим, что предвыборная агитация будет проходить до 17 марта включительно, 18 марта будет объявлен день тишины. Досрочные выборы в Мажилис Парламента и маслихаты в Казахстане пройдут 19 марта.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Генпрокуратура Выборы ЦИК Выборы в Мажилис
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