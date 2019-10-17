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    Генпрокуратура РК проверяет сообщение о попытке суицида сотрудника колонии

    17 Октября 2019, 14:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департаментом внутренних расследований Генеральной прокуратуры РК проводится служебная проверка по видеообращению о попытке суицида сотрудника колонии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

    «В СМИ и социальных сетях распространяется видеообращение Амантаевой А. – супруги сотрудника колонии ОВ-156/22 ДУИС по ВКО Амантаева Т. о совершении её мужем попытки суицида в результате оказания психологического давления со стороны специального прокурора Таштенова А.Е., расследующего уголовное дело по факту суицида осужденного Кондратенко А.

    Факт попытки суицида Амантаева Т. зарегистрирован в ЕРДР, и в целях исключения заинтересованности проведение досудебного расследования поручено органам внутренних дел. Кроме того, в настоящее время Департаментом внутренних расследований Генеральной прокуратуры проводится служебная проверка», - говорится в сообщении.

    Результаты расследования будут сообщены дополнительно.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Генпрокуратура
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