Генпрокуратура РК: Прекращено уголовное дело в отношении Багдата Манзорова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уголовное дело в отношении заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова прекращено. Об этом официально сообщил журналистам заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Да, в отношении него уголовное дело было прекращено за отсутствием события преступления. Внесено представление в орган, который возбудил и расследовал это дело», – сказал М.Ахметжанов.

Напомним, ранее первый заместитель Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов сообщил, что досудебное расследование в отношении Манзорова продолжается.

«Действие Манзорова квалифицируется по статье 190, части 4, пункту 2 Уголовного кодекса РК «Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения». Следователям направлено ходатайство в прокуратуру об избрании меры пересечения в виде домашнего ареста», – сказал О.Бектенов.

Еще раньше Агентство по противодействию коррупции сообщало о задержании заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова.