Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Генпрокуратура РК предупреждает об ответственности за организацию и участие в несанкционированных митингах

    8 Апреля 2023, 11:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев обратился к гражданам Казахстана в порядке статьи 40 Конституционного закона Республики Казахстан «О прокуратуре», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

    В социальных сетях распространяются призывы к проведению и участию 9 апреля 2023 года в несанкционированных митингах.

    Генеральная прокуратура неоднократно предупреждала об установленной законом ответственности за организацию и участие в таких акциях.

    Обеспечение общественного порядка, безопасности жизни и здоровья населения, соблюдение прав и свобод граждан - наши основные приоритеты.

    Поэтому вновь обращаем внимание на необходимость соблюдения норм Закона «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан» и недопустимость их нарушения.

    Массовые публичные мероприятия должны проводиться с предварительным уведомлением и получением разрешения местных исполнительных органов в специально отведенных для этого местах с принятием мер, исключающих препятствия нормальному функционированию объектов жизнеобеспечения населения.

    При несоблюдении указанных норм любые публичные призывы признаются незаконными. В отношении правонарушителей правоохранительными органами будут приняты административные и уголовно-правовые меры.

    Так, организация и участие в митингах, шествиях, собраниях или демонстрациях, проводимых в нарушение требований Закона (п.3 ст.3), является противоправным и влечет ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях вплоть до 25 суток ареста.

    За причинение существенного ущерба в результате этих действий виновные будут привлечены к уголовной ответственности по статье 400 Уголовного кодекса в виде штрафа либо исправительных работ в размере до 200 МРП или привлечения к общественным работам на срок до 200 часов либо ареста на срок до 50 суток.

    В этой связи, Генеральная прокуратура призывает неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от организации и участия в незаконных акциях, а также публичных призывов к ним.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Генпрокуратура Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Запрос в отношении ArсelorMittal направил в органы Люксембурга Казахстан
    Во Франции прошла 12-я акция протеста против пенсионной реформы
    Полиция действовала в рамках закона – Генпрокуратура о задержании жанаозенских рабочих
    Протест жанаозенских рабочих в Астане: полиция ограничилась предупреждением
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
    Новости партнеров