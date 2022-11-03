Генпрокуратура РК после проверки примет самые жесткие меры к игравшим в казино госслужащим

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Генерального прокурора Асет Чиндалиев прокомментировал информацию о проигравших в казино 507 млн тенге чиновниках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Да, такая информация была в сети, есть. Но по каждому факту соответствующими государственными органами проводятся проверки. По результатам этих проверок будут приняты самые жесткие меры», - сказал Асет Чиндалиев в кулуарах пленарного заседания Сената.

Ранее прокуратура Алматинской области в рамках проверки деятельности казино и залов игровых автоматов установила 305 госслужащих из разных регионов, посещавших игорные заведения в период несения государственной службы. На азартные игры они потратили 507 млн тенге.

Проверочные мероприятия по вопросам участия отдельных госслужащих в азартных играх проводит Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы.

Фото: i.sunhome.ru

